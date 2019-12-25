СПЧ предлагает утвердить стандарт вакцинации трудовых мигрантов: мнение экспертов

Кроме того, выявленная наркозависимость или попытка ее скрыть должны стать поводом для выдворения или отказа во въезде.

СПЧ предлагает утвердить стандарт вакцинации трудовых мигрантов и их семей, обязать их предоставлять справки из наркодиспансера, а также проверять подлинность меддокументов при пересечении границы. Выявленная наркозависимость или попытка ее скрыть должны стать поводом для выдворения или отказа во въезде.

Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", теперь процесс реформирования миграционного законодательства идет полным ходом, порождая множество правок и предложений. Представленные СПЧ поправки не лишены смысла, считают эксперты: недопуск в страну наркоманов и непривитых мигрантов благотворно скажутся на эпидемиологической и криминогенной обстановке в стране. Все издержки падают не на бюджет, а на тех, кто хочет трудиться и зарабатывать в РФ, уточнили телеграамеры.

Проблема этих поправок, впрочем, общая для всех инициатив подобного рода – она коснется лишь самой добропорядочной части мигрантов, въезжающих для работы легально. Тех, кто просачивается, пользуясь безвизовым режимом, и уже на месте ищет работу, это не коснется, за исключением возможности высылки мигрантов при подозрении на их наркозависимость. Поэтому реализация этих мер, если они будут приняты, должна идти рука об руку с активизацией борьбы против нелегалов. Telegram-канал "Мейстер"