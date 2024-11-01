Эксперты прокомментировали встречу Мишустина с руководством ИнтерРАО

Михаил Мишустин встретился с руководством ИнтерРАО: судя по итогам ключевым условием развития энергосистемы должно быть опережение спроса регионов и экономических субъектов. Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Успешные инфраструктурные проекты известны тем, что строились на опережение, (например, Транссиб и БАМ) энергетика тут принципиально не выделяется.