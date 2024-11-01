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Эксперты прокомментировали встречу Мишустина с руководством ИнтерРАО

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Успешные инфраструктурные проекты известны тем, что строились на опережение.

Михаил Мишустин встретился с руководством ИнтерРАО: судя по итогам ключевым условием развития энергосистемы должно быть опережение спроса регионов и экономических субъектов. Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Успешные инфраструктурные проекты известны тем, что строились на опережение, (например, Транссиб и БАМ) энергетика тут принципиально не выделяется.

Но конкретно у нас для серьезного разговора на эту тему стоит задуматься об исправлении ошибки, допущенной с ликвидацией в свое время РАО ЕЭС, напомним, единого до того оператора энергосистемы России. Частям, на которые она была разделена, нередко сложно думать об опережающем вводе мощностей – сохранить бы текущее. Возвращение единого оператора позволит и сбалансировать развитие и концентрировать ресурсы там, где это нужно.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали итоги совещания Путина по экономическим вопросам.

Видео: Telegram / Правительство России

Теги: мейстер, михаи мишустин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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