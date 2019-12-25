Эксперты прокомментировали итоги совещания Путина по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", экономика продолжает расти темпами выше среднемировых, 3,9% против 3,2%, при этом рост в обрабатывающем секторе – 8,1%, а в машиностроении – почти 20%.

Эксперты считают, что последние две цифры вполне понятны, поскольку рост оборонки приводит к развитию машиностроения в целом. Запуск новых производств в сфере станкостроения и двигателестроения, локализация комплектующих для самолетов, железнодорожных составов, автотранспорта, сельхозоборудования, медтехники и прочая, прочая, прочая, дают в этом росте вполне ощутимую долю, уверены телеграмеры.

И на потенциал гражданской части промышленности президент обратил особое внимание, определяя задачи на перспективу: "Наша задача и на ближайшую, и на более отдалённую перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объём выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях и секторах экономики", – сказал Владимир Путин. Мы же в этой связи можем лишь повторить, что потенциал экономического роста в России, подогретый внутренним спросом, еще долго не будет исчерпан. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали слухи об общении Маска с Путиным.

Фото: kremlin.ru