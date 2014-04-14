Эксперты прокомментировали слухи об общении Маска с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже официально опроверг наличие таких контактов

Минюст США официально уведомил Илона Маска, что объявленная им лотерея "может нарушать федеральный закон". Ранее миллиардер объявил о том, что будет разыгрывать по одному миллиону долларов в день среди избирателей, поддержавших петицию в поддержку свободы слова и права на оружие. Такие розыгрыши – известный способ сбора персональных данных избирателей, а тезисы петиции отсылают к республиканцам. При этом, как пишет Telegram-канала "Мейстер", гораздо более интересны обвинения американца в регулярных разговорах с Владимиром Путиным на многие личные темы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже официально опроверг наличие таких контактов, но сыграет ли слух в минус Маску и Трампу, это большой вопрос, считают эксперты. Дело в том, что популярность Путина в США, как сильного лидера, отстаивающего интересы своей страны, неуклонно растет. За последние три года этот показатель увеличился с 18 до 26%. "Нам бы такого президента, как Путин, но американца", - довольно часто можно услышать среди консервативных избирателей. А именно на них и опирается Дональд Трамп. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в РФ началось производство станков для обработки крупногабаритных заготовок для самолетов.

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