В РФ началось производство станков для обработки крупногабаритных заготовок для самолетов

"Ростех" сообщил о начале выпуска в РФ станков для обработки крупногабаритных заготовок для самолетов, включая детали крыла длиной до 24 метров. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", эта информация в целом важнее, чем новости о ходе испытаний самолетов самих по себе.

Эксперты считают, что зависимость от импортного производства оборудования в авиапроме остается более высокой, чем зависимость от импортных самолетов, и создание собственных производственных комплексов – единственный путь решения этой проблемы.

Отчасти он облегчается тем, что компетенции в создании подобного оборудования у России есть – ряд станков зарубежного происхождения делается по нашим требованиям и спецификациям. Теперь к этому прибавляется и собственная серия. Telegram-канала "Мейстер"