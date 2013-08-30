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В РФ началось производство станков для обработки крупногабаритных заготовок для самолетов
Сегодня, 12:02
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В РФ началось производство станков для обработки крупногабаритных заготовок для самолетов

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Зависимость от импортного производства оборудования в авиапроме остается более высокой, чем зависимость от импортных самолетов.

 "Ростех" сообщил о начале выпуска в РФ станков для обработки крупногабаритных заготовок для самолетов, включая детали крыла длиной до 24 метров. По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", эта информация в целом важнее, чем новости о ходе испытаний самолетов самих по себе.

Эксперты считают, что зависимость от импортного производства оборудования в авиапроме остается более высокой, чем зависимость от импортных самолетов, и создание собственных производственных комплексов – единственный путь решения этой проблемы.

Отчасти он облегчается тем, что компетенции в создании подобного оборудования у России есть – ряд станков зарубежного происхождения делается по нашим требованиям и спецификациям. Теперь к этому прибавляется и собственная серия.

Telegram-канала "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Россия предложила помощь Кубе на фоне энергетического коллапса.

Фото: ООО "СТАН"

Теги: мейстер, промышленность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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