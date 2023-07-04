Россия предложила помощь Кубе на фоне энергетического коллапса: мнение экспертов

ТЭЦ отремонтируют, однако можно только пожалеть, что 32 года назад было заморожено строительство АЭС Хурагуа в центре страны.

На фоне энергетического коллапса на Кубе, обусловленного выходом из строя одной из основных ТЭЦ и сложными погодными условиями, Россия предложила помочь Гаване в решении проблемы.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" уверены, что ТЭЦ отремонтируют, однако можно только пожалеть, что 32 года назад было заморожено строительство АЭС Хурагуа в центре страны. Сейчас она бы очень пригодилась Кубе, уверены эксперты.

Впрочем, учитывая нынешние возможности Росатома, к теме можно и вернуться – как минимум в виде плавучей АЭС в качестве временного решения. При этом природные ресурсы Кубы, в первую очередь в виде руд цветных металлов, делают осмысленным нормальный коммерчески окупаемый проект, который будет десятки лет приносить выгоду обеим сторонам. Telegram-канал "Мейстер"