"Авито": 74% субъектов малого и среднего бизнеса выбирают отечественное оборудование

Статистика у "Авито" показывает, что 74% субъектов малого и среднего бизнеса выбирают отечественное оборудование: в половине случаев основной критерий – надежность. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", тридцать лет назад для тех, кто что-то производил в РФ, признаком успеха было наличие импортной техники и возможность дорого ее перепродать с учетом инфляции. Затем, когда импорт свелся к Китаю едва ли не целиком, наступила пора осмысления.
Телеграмеры отметили, что сегодня совсем не все нужно ввозить из Китая, и одновременно мало за что стоит переплачивать несколько ценников за "настоящее европейское качество".
Российские производители постепенно учатся делать самые разные вещи во всех категориях, от "дешево и доступно" до "дорого и эксклюзивно". Бытового потребления это, к слову, тоже касается.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали идею главы ФНС о замене части чиновников в РФ искусственным интеллектом.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все