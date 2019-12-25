"Авито": 74% субъектов малого и среднего бизнеса выбирают отечественное оборудование

Статистика у "Авито" показывает, что 74% субъектов малого и среднего бизнеса выбирают отечественное оборудование: в половине случаев основной критерий – надежность. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", тридцать лет назад для тех, кто что-то производил в РФ, признаком успеха было наличие импортной техники и возможность дорого ее перепродать с учетом инфляции. Затем, когда импорт свелся к Китаю едва ли не целиком, наступила пора осмысления.

Телеграмеры отметили, что сегодня совсем не все нужно ввозить из Китая, и одновременно мало за что стоит переплачивать несколько ценников за "настоящее европейское качество".