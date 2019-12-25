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"Авито": 74% субъектов малого и среднего бизнеса выбирают отечественное оборудование
Сегодня, 12:14
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"Авито": 74% субъектов малого и среднего бизнеса выбирают отечественное оборудование

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Сегодня совсем не все нужно ввозить из Китая, и одновременно мало за что стоит переплачивать несколько ценников за "настоящее европейское качество".

Статистика у "Авито" показывает, что 74% субъектов малого и среднего бизнеса выбирают отечественное оборудование: в половине случаев основной критерий – надежность. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", тридцать лет назад для тех, кто что-то производил в РФ, признаком успеха было наличие импортной техники и возможность дорого ее перепродать с учетом инфляции. Затем, когда импорт свелся к Китаю едва ли не целиком, наступила пора осмысления.

Телеграмеры отметили, что сегодня совсем не все нужно ввозить из Китая, и одновременно мало за что стоит переплачивать несколько ценников за "настоящее европейское качество".

Российские производители постепенно учатся делать самые разные вещи во всех категориях, от "дешево и доступно" до "дорого и эксклюзивно". Бытового потребления это, к слову, тоже касается.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали идею главы ФНС о замене части чиновников в РФ искусственным интеллектом.

Фото: Piter.TV

Теги: бизнес, мейстер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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