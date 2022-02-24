Эксперты прокомментировали идею главы ФНС о замене части чиновников в РФ искусственным интеллектом

Глава ФНС РФ Даниил Егоров предложил заменить часть чиновников искусственным интеллектом. Руководитель уверен, что выполнение части рутинных процессов вполне можно доверить машинам, а освободившиеся кадры могли бы перейти в отрасли, где наблюдается дефицит людей в условиях низкой безработицы в стране.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" считают, что идея созвучна с мыслями Минфина. Антон Силуанов летом предлагал сократить штат госслужащих с одновременным повышением зарплат оставшимся. Сокращение числа мест с повышением зарплатной мотивации призвано повысить конкуренцию за работу и повышение общего уровня квалификации госслужащих по принципу "лучше меньше, да лучше". А также избавиться от избыточной занятости.