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Эксперты прокомментировали идею главы ФНС о замене части чиновников в РФ искусственным интеллектом
Сегодня, 12:06
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Эксперты прокомментировали идею главы ФНС о замене части чиновников в РФ искусственным интеллектом

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Сокращение числа мест с повышением зарплатной мотивации призвано повысить конкуренцию за работу и повышение общего уровня квалификации госслужащих.

Глава ФНС РФ Даниил  Егоров предложил заменить часть чиновников искусственным интеллектом. Руководитель уверен, что выполнение части рутинных процессов вполне можно доверить машинам, а освободившиеся кадры могли бы перейти в отрасли, где наблюдается дефицит людей в условиях низкой безработицы в стране.

Авторы Telegram-канала "Мейстер" считают, что идея созвучна с мыслями Минфина. Антон Силуанов летом предлагал сократить штат госслужащих с одновременным повышением зарплат оставшимся. Сокращение числа мест с повышением зарплатной мотивации призвано повысить конкуренцию за работу и повышение общего уровня квалификации госслужащих по принципу "лучше меньше, да лучше". А также избавиться от избыточной занятости.

В этой связи предложения Егорова подтверждают тренд на цифровизацию оказания госуслуг. И их можно будет поприветствовать, когда за ними появятся конкретные планы по внедрению инноваций в жизнь.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: nalog.ru

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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