Летом в России было совершено около 35 млн туристических поездок

Сравнительно с прошлым годом, когда количество туристических поездок достигло 78 млн, что превышает допандемийный уровень на 10%, результаты этого лета и прогноз на следующий год выглядят весьма оптимистично.

С мая по август текущего года в России было совершено около 35 млн туристических поездок, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прогнозируется, что общее количество таких поездок за год превысит 90 млн. Как пишут авторы Telegram-канала "Мейстер", наиболее популярными направлениями остаются Москва, Сочи и Петербург, однако активно развиваются и новые регионы, такие как Тыва (рост на 78%), Чечня (рост на 66%), Дагестан (рост на 46%), Рязанская область (рост на 46%) и Якутия (рост на 40%).

Сравнительно с прошлым годом, когда количество туристических поездок достигло 78 млн, что превышает допандемийный уровень на 10%, результаты этого лета и прогноз на следующий год выглядят весьма оптимистично. Это свидетельствует о динамичном развитии внутреннего туризма в России.

Кроме того, поскольку основным путешественником в стране является российский гражданин, такие показатели свидетельствуют о повышении благосостояния населения, позволяющем большему количеству людей отправиться в путешествие. Важно отметить, что туристы стали активнее посещать новые для себя регионы, иногда достаточно удаленные, как Тыва. Хотя столь значительные приросты числа туристов могут отражать низкую базу туристической отрасли в этих регионах, сам факт развития инфраструктуры гостеприимства по всей стране вызывает положительные эмоции. Telegram-канал "Мейстер"