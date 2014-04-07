Россия стала третьим в мире экспортером продовольствия в 2023 году

Министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала, что по итогам 2023 года Россия стала третьим в мире экспортером продовольствия при пересчете на вес, и шестнадцатым – в денежном эквиваленте. Как уверены эксперты Telegram-канала "Мейстер", это несоответствие легко понять, если помнить, что Россия – лидер в экспорте зерна, продукта относительно недорогого. Более дорогие овощи, фрукты и мясо у нас пока не вышли на лидирующие позиции на внешних рынках.

Как уточнили телеграмеры, совсем недавно, буквально в последние несколько лет решив задачу продовольственной независимости, Россия лишь в начале пути развития экспортного потенциала в этой сфере.