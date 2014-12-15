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Достижения отечественных производителей представили на форуме "Сделано в России"
Сегодня, 12:38
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Достижения отечественных производителей представили на форуме "Сделано в России"

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И отказываться от этой торговли себе в ущерб готовы только страны, лишенные суверенитета – и именно такие в основном пополняют список недружественных.

На экспертном форуме "Сделано в России" представили достижения российских производителей. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", причин замечательной устойчивости российской экономики в условиях санкций множество, но одну из них показали наглядно.

Более 80% экспортной выручки России формируется на рынках дружественных стран, отметили телеграмеры. В данном случае "дружественная страна", в отличие от советского периода, это не клиент, который выбрал социалистическую ориентацию исключительно потому, что Москва предложила больше, а партнер, для которого это взаимовыгодная торговля, обеспечивающая развитие национальной экономики в долгосрочной перспективе. И отказываться от этой торговли себе в ущерб готовы только страны, лишенные суверенитета – и именно такие в основном пополняют список недружественных, уверены эксперты.

А тех, у кого суверенитет – реальное понятие, а не пустой звук, убеждать разрывать отношения себе в убыток, в общем, бесполезно. На чем регулярно и обламываются США и ЕС на разных рынках, от Латинской Америки, до Юго-Восточной Азии. Облом, кстати, можно зафиксировать в цифрах. Например, в падении доли экономик "большой семерки" с 45,5% мирового ВВП в 1992 году до 30,5% в 2022 с прогнозом дальнейшего сокращения до 27,9% в 2028. Или в росте несырьевого неэнергетического экспорта России с 36 до 148 миллиардов долларов с 2001 по 2023 год.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты спрогнозировали встречу Путина и Алиева.

Фото: forum.exportcenter.ru

Теги: мейстер, новости россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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