На экспертном форуме "Сделано в России" представили достижения российских производителей. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", причин замечательной устойчивости российской экономики в условиях санкций множество, но одну из них показали наглядно.

Более 80% экспортной выручки России формируется на рынках дружественных стран, отметили телеграмеры. В данном случае "дружественная страна", в отличие от советского периода, это не клиент, который выбрал социалистическую ориентацию исключительно потому, что Москва предложила больше, а партнер, для которого это взаимовыгодная торговля, обеспечивающая развитие национальной экономики в долгосрочной перспективе. И отказываться от этой торговли себе в ущерб готовы только страны, лишенные суверенитета – и именно такие в основном пополняют список недружественных, уверены эксперты.