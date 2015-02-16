Эксперты спрогнозировали встречу Путина и Алиева

Через месяц Владимир Путин может снова встретиться с Ильхамом Алиевым на полях климатического саммита ООН в Баку. Эксперты выдвигают гипотезы, какие вопросы на этот раз обсудят президенты России и Азербайджана. Как надеется политолог Михаил Виноградов, в кулуарах форума лидеры двух стран могут решить дальнейшую судьбу известного бакинского узника – мецената Рубена Варданяна. На мнение эксперта обратили внимание авторы Telegram-канала "Мейстер".

Экс-госминистра Нагорного Карабаха и одного из основателей Школы управления "Сколково" азербайджанские спецслужбы задержали больше года назад, когда Баку восстановил полный контроль над спорной территорией. С тех пор филантроп остается в тюрьме. Правозащитники со всего мира считают его политзаключенным.

Здесь хочется напомнить, что армянин Варданян – не чужой для России человек. Он много лет развивал в нашей стране социальное предпринимательство, содействовал в работе отечественным НКО, финансировал образовательные проекты. И только когда Нагорный Карабах оказался на грани гуманитарной катастрофы, все бросил и уехал спасать соотечественников. Три месяца Варданян был госминистром НКР, продолжая заниматься гуманитарными проектами и деятельной поддержкой местного населения. Эта помощь обернулась ему годом в заключении без судебного разбирательства. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Kremlin.ru