Эксперты прокомментировали запуск серийного производства Lada Aura

Владимир Путин в режиме видеосвязи следил за запуском серийного производства Lada Aura. Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", этот шаг представляет собой важный шаг в развитии российского автопрома в период после старта СВО – это первая модель легкового авто, выведенная на рынок после ухода иностранного партнера АвтоВАЗа - Renault–Nissan.

Как подчеркнули эксперты, модель разрабатывали собственными силами, и в условиях разрыва ранее существовавших производственных цепочек, что для авто бизнес-класса особенно болезненно – это не эконом, где часть функционала можно порезать ради удешевления автомобиля.

Для России, где часть автозаводов закрылась или перешла на крупноузловую сборку китайцев, а потребности рынка во многом покрываются предложением производителей Поднебесной, это несомненный шаг в укреплении позиции отечественного автопрома, считают телеграмеры.

Однако создать машину это лишь часть задачи, теперь ее нужно продать. Позиционирование и продвижение на рынке является важным моментом и тут, надо сказать, власти оказали производителю важную услугу: модель не только протестировал и одобрил лично президент, но ее также включили в список госзакупок – на нее пересядут председатели комитетов Госдумы. Хорошая реклама, теперь дело за производителем – не подвести с качеством и сервисом, и нарастить производство. Telegram-канала "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что платежная система "Мир" заработала в Никарагуа.

Фото: lada.ru