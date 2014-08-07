Платежная система "Мир" заработала в Никарагуа: мнение экспертов

Шаг в сторону ее внедрения в немалой степени носит политический и демонстрационный характер, как выражение дружеской позиции.

Платежная система "Мир" заработала в Никарагуа, обеспечив возможность снимать деньги в банкомате. В дальнейшем планируется увеличить число банкоматов, работающих с российской системой, а в перспективе – обеспечить использование подобных карт для оплаты в магазинах. Авторы Telegram-канала "Мейстер" уточняют, что банкомат пока только один, что придает ситуации оттенок анекдотичности. Однако только на первый взгляд, учитывая, какое давление оказывает Запад с целью ограничения этой системы – в той же Турции, Киргизии и Узбекистане, связанных торговыми связями с Россией несравненно сильнее, чем Никарагуа, работа карта "Мир" была прекращена.

Шаг в сторону ее внедрения в немалой степени носит политический и демонстрационный характер, как выражение дружеской позиции, что можно оценить по достоинству, полагают телеграмеры.

В целом же, хотя товарооборот наших стран и невелик, исчисляясь десятками миллионов долларов, он задорно растет (на 70% только в 2023 году), причем в основном за счет нашего экспорта – и не углеводородного, а высокопередельного, например, автобусов и вакцин. Развивается сотрудничество и в других сферах – в 2017 году там открылся учебный центр МВД России, а в 2022 году страна разрешила въезд наших военных для гумпомощи. Так что новость по "Миру" стоит воспринимать как новый шаг в органично развивающихся отношениях двух дружеских стран. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Мишустин призвал авиакомпании заменить ПО на отечественное.

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