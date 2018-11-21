Мишустин призвал авиакомпании заменить ПО на отечественное: мнение экспертов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским. В ходе разговора глава кабмина призвал российские авиакомпании полностью импортозаместить программное обеспечение (ПО). Авторы Telegram-канала "Мейстер" уверены, что эта просьба подчеркивает важность уже идущего процесса, так как диспетчерские и билетные сервисы уже импортозамещены.
Сейчас идет работа по импортозамещению программного обеспечения в сервисах техобслуживания, а в перспективе и бортового оборудования, для исключения ситуаций с закладками и попытками терактов через вмешательство в ПО извне, добавили эксперты.
Самое интересное здесь то, что в случае если (точнее когда) наши выкатят полноценную программную среду с собственными облаками и всем прочим, охотников ей пользоваться найдется много, в том числе и в дружественных странах. Учитывая растущие риски попыток дистанционного воздействия через все, имеющее какой-то выход в сеть.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали встречи Владимира Путина с лидерами парламентских фракций Госдумы.
Видео: Telegram / Правительство России
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