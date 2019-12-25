Эксперты прокомментировали встречи Владимира Путина с лидерами парламентских фракций Госдумы

Владимир Путин проводит серию встреч с лидерами парламентских фракций Госдумы. Основной темой я обсуждения станет подготовка бюджета на будущий год. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уверены, что встречи главы государства с лидерами парламентской оппозиции вполне можно поставить в ряд ежегодных итоговых мероприятий.

Авторы поста предполагают, что нынешний формат "с глазу на глаз" позволит лидерам оппозиции, например, представить гаранту Конституции свои подборки жалоб на действия чиновников в российских регионах. Далеко не все проблемы, о которых становится известно партийным боссам от местных активистов, подходят для того, чтобы поднимать их на флаг в публичной политической борьбе. А вот сказать правду они вполне могут, уверены телеграмеры.