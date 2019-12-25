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Эксперты прокомментировали встречи Владимира Путина с лидерами парламентских фракций Госдумы
Сегодня, 12:04
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Эксперты прокомментировали встречи Владимира Путина с лидерами парламентских фракций Госдумы

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Основной темой я обсуждения станет подготовка бюджета на будущий год.

Владимир Путин проводит серию встреч с лидерами парламентских фракций Госдумы. Основной темой я обсуждения станет подготовка бюджета на будущий год. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уверены, что встречи главы государства с лидерами парламентской оппозиции вполне можно поставить в ряд ежегодных итоговых мероприятий.

Авторы поста предполагают, что нынешний формат "с глазу на глаз" позволит лидерам оппозиции, например, представить гаранту Конституции свои подборки жалоб на действия чиновников в российских регионах. Далеко не все проблемы, о которых становится известно партийным боссам от местных активистов, подходят для того, чтобы поднимать их на флаг в публичной политической борьбе. А вот сказать правду они вполне могут, уверены телеграмеры.

Так что диалоги президента с оппозицией вполне можно расценить в качестве своеобразной подготовки к "Прямой линии". Ведь в рамках этого мероприятия, также традиционного и итогового, вполне конкретные вопросы обсуждаются. И трансформируются то в планы работы для властей регионов, а то и в кадровые решения.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали перенос штаб-квартир госкомпаний в регионы.

Фото: duma.gov.ru

Теги: госдума, мейстер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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