Мужчина хотел выехать в Сирию после совершения преступления в России.

Российские силовые структуры задержали на территории Ставропольского края уроженца одной из стран Центральной Азии, готовившего взрыв в торговом центре. Соответствующими данными с журналистами поделились представители Центре общественных связей при ФСБ России. В надзорном ведомстве уточнили, что мужчина присягнул на верность главарю международной террористической структуры. Он планировал подорвать самодельное взрывное устройство (СВУ) в месте скопления людей в регионе нашей страны.

В Ставрополе пресечен террористический акт, планировавшийся гражданином одной из стран Центрально-Азиатского региона, членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО). ЦОС ФСБ России

Для осуществления своей преступной дечтельности подозреваемый провел разведку местности, изучил время наибольшего посетителей, подобрал место закладки СВУ, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы. После совершения теракта фиурант расследования планировал выехать в Сирию и вступить в ряды местных боевиков. Сейчас в отношении злоумышленника ведется уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ. Речь идет о покушении на террористический акт. Оперативники провели в месте жительства подозреваемого обыски. Благодаря этому удалось выявить и изъять составные части СВУ, а также средства мобильной связи, содержащие инструкции от иностранного куратора.

ФСБ задержала трех человек, собиравших данные об участниках спецоперации.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России