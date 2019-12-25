В Петербурге открыли новый пункт бесплатной вакцинации подростков от ВПЧ

Он находится на Старо-Петергофском проспекте, дом 12.

В Санкт‑Петербурге заработала новая точка, где можно бесплатно привиться от вируса папилломы человека. Вакцинация доступна подросткам начиная с 13 лет, сообщил ТАСС.

Пункт вакцинации расположен на Старо‑Петергофском проспекте, дом 12. Чтобы получить направление на прививку, нужно обратиться к педиатру или детскому гинекологу или в центр "Ювента". Перед введением вакцины врач обязательно проведет осмотр. При этом стоит учитывать, что количество бесплатных доз не безгранично. Инициаторами открытия пункта выступили благотворительный фонд "Алеша" и центр "Ювента".

Вакцинация против ВПЧ — важная мера профилактики онкологических заболеваний. В Петербурге она уже идет по региональной программе, и мы решили подключиться со своей стороны". Алексей Зиновьев, президент фонда "Алеша"

Прививочная кампания в Северной столице реализуется в рамках региональной программы. По данным Минздрава РФ, с 2027 года бесплатная вакцинация девочек 12–13 лет будет доступна на территории всей страны.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)