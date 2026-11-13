В Петербурге задержали мужчину по подозрению в финансировании террористической организации

Операцию провели сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным управлением Росгвардии.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали 44-летнего россиянина, которого подозревают в финансовой поддержке террористической организации. По версии следствия, мужчина самостоятельно перечислял деньги структуре, деятельность которой направлена против безопасности России. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ по СПб и ЛО.

Операцию провели сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным управлением Росгвардии. В ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики установили предполагаемую причастность мужчины 1982 года рождения к финансированию запрещенной организации.

Следственная служба УФСБ возбудила уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности. Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили в УФСБ, мужчина дал признательные показания по факту вменяемого ему преступления.

Ранее ФСБ задержала трех человек, собиравших данные об участниках спецоперации.

Фото: пресс-служба ФСБ по СПб и ЛО