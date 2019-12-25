Эксперты прокомментировали перенос штаб-квартир госкомпаний в регионы

Планы о переносе штаб-квартир подобных компаний в регионы озвучиваются давно – регионы получают доходы бюджета от их перерегистрации, а также новые высокооплачиваемые рабочие места.

По данным РАНХиГС, 17 из 58 компаний с госучастием переехали с Москвы на регионы. При этом 3 из них переехали в Подмосковье, а еще 5 — в Петербург. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", планы о переносе штаб-квартир подобных компаний в регионы озвучиваются давно – регионы получают доходы бюджета от их перерегистрации, а также новые высокооплачиваемые рабочие места.

Учитывая, что этой идее много лет, и ранее она плохо реализовывалась, переезд 17 компаний это уже прогресс, тем более что 9 из них уехали дальше столичных агломераций, считают телеграмеры.

В то же время очевидно, что многие компании не готовы далеко отъезжать от Москвы и Петербурга. Плюс расходы на переезд и создание инфраструктуры, наподобие той, к которой привыкла команда компании в актуальном месте работы (порой отдаленном и не слишком развитом). Все это потребует решение каждого кейса по отдельности, а также материальных стимулов от государства, чтобы процесс переезда продолжался и дальше. Telegram-канал "Мейстер"

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