В Казахстане прошел референдум по поводу строительства АЭС

В Казахстане состоялся референдум по поводу строительства АЭС. По предварительным данным, свыше 70% проголосовали "за", официальные результаты объявят сегодня позднее. Как считают эксперты Telegram-канала "Мейстер", c учётом энергодефицитности страны, АЭС – единственный метод надежного решения проблемы. Как отметил президент Казахстана, реализация проекта скорее всего будет международной – в формате консорциума.



По мнению экспертов, консорциум, скорее всего, окажется российско-китайским. С одной стороны, это обеспечит Казахстану опыт двух основных серийных производителей АЭС в мире на сегодняшний день (и Китай и Россия строят на данный момент больше 20 энергоблоков каждый), с другой – позволит сохранить политику баланса между двумя основными региональными игроками, считают телеграмеры.

Выбор южнокорейского подрядчика в качестве основного менее вероятен, это не устроит ни Москву, ни Пекин. Французского – еще менее, в том числе и с учетом эпической истории строительства Францией АЭС в Финляндии, с кратным превышением сроков и цен. Telegram-канал "Мейстер"