Минцифры заявило о планах создать российский аналог Starlink в 2027 году

Как предполагается, это позволит не только сделать интернет доступным из любой точки страны, но и продавать доступ партнерам в Китае, Индии или Иране.

Минцифры РФ намерено потратить изрядную сумму бюджетных средств на создание аналога Starlink в 2027 году. По словам авторов Telegram-канала "Мейстер", жизнеспособность этого проекта, участие государства в финансировании которого планируется заложить в федеральный бюджет, обсудили в профильном комитете Госдумы.

Как рассказал депутатам глава Минцифры РФ Максут Шадаев, уже к 2027 году российская компания готова нарастить группировку низкоорбитальных спутников связи почти до трехсот штук. Как предполагается, это позволит не только сделать интернет доступным из любой точки страны, но и продавать доступ партнерам в Китае, Индии или Иране, уточнили эксперты.

Заметим, пока описанные радужные перспективы – лишь доклад министра для депутатов. Прежде чем утвердить запрашиваемые суммы, народные избранники из IT-комитета Госдумы намерены посетить предприятие-разработчика, чтобы познакомиться с отечественными "илонами масками". Но импортозаместить любимое детище одного из богатейших землян весьма желательно. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Piter.TV