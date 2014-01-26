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США отговорили Израиль от ответного удара сразу после атаки Ирана
Сегодня, 12:10
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США отговорили Израиль от ответного удара сразу после атаки Ирана

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Столкновение может стать реальной катастрофой, ломающей все политические планы и серьезно бьющей по экономике, в том числе по цепочкам поставок, учитывая роль ближневосточных морских коммуникаций.

США отговорили Израиль от удара возмездия по Ирану: по мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", пока ситуация выглядит как осознанное с обеих сторон стремление избежать прямого столкновения, причем в этом же заинтересованы и Штаты.
Авторы поста считают, что причины очевидны: такое столкновение может стать реальной катастрофой, ломающей все политические планы и серьезно бьющей по экономике, в том числе по цепочкам поставок, учитывая роль ближневосточных морских коммуникаций.

Также эксперты уверены, что вариант "США собирают коалицию для атаки на Иран" выглядит практически невероятным – в такую коалицию сегодня практически гарантированно не удастся включить кого-то из лидеров НАТО, а совместные действия Израиля и арабских монархий Залива против Ирана исключены при всей специфике отношения арабов к персам.

Пока можно констатировать, что в войне против Хезболлы Израиль сохраняет относительную свободу рук: иранский удар ему в этом точно не помешал, а будут ли Тегераном предприняты более серьезные атаки, пока сказать нельзя.

Telegram-канал "Мейстер"

Фото: Pxhere

Теги: мейстер, политика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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