США отговорили Израиль от ответного удара сразу после атаки Ирана

США отговорили Израиль от удара возмездия по Ирану: по мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", пока ситуация выглядит как осознанное с обеих сторон стремление избежать прямого столкновения, причем в этом же заинтересованы и Штаты.

Авторы поста считают, что причины очевидны: такое столкновение может стать реальной катастрофой, ломающей все политические планы и серьезно бьющей по экономике, в том числе по цепочкам поставок, учитывая роль ближневосточных морских коммуникаций.

Также эксперты уверены, что вариант "США собирают коалицию для атаки на Иран" выглядит практически невероятным – в такую коалицию сегодня практически гарантированно не удастся включить кого-то из лидеров НАТО, а совместные действия Израиля и арабских монархий Залива против Ирана исключены при всей специфике отношения арабов к персам.