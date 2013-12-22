Израиль пообещал нанести ответный удар на Ближнем Востоке: мнение экспертов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала ответные удары по целям на Ближнем Востоке ночью. Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер" самое интересное, будет ли атака серьезной, или скорее демонстрационноц, направленной на "фиксацию текущей обстановки" без дальнейшей эскалации.
Не менее интересным является вопрос о средствах, которые будут для него использованы, считают телеграмеры. Наиболее вероятным по их мнению представляется вариант использования самолетов типа F-35, так как опыт дальних ударов через воздушное пространство окрестных арабских стран Израиль уже имеет, равно как имеет и ракеты "воздух-земля", позволяющие не заходить в воздушное пространство Ирана. Подобный удар они недавно нанесли по Йемену, напомнили авторы поста.
Кроме того, могут быть задействованы и израильские подлодки. Известно о периодическом их развертывании поблизости от Персидского залива, и они также несут крылатые ракеты, которые могут использоваться для уничтожения наземных целей. В этих условиях вопрос желания или нежелания Израиля идти на эскалацию становится основным, и ответ на него мы, видимо, получим до утра.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали проект бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все