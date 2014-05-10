Эксперты прокомментировали проект бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер", при желании из него можно почерпнуть много интересного о приоритетах развития страны, однако нужно обратить внимание на макроэкономические показатели: рост ВВП в 2025-27 годах – от 2,5% до 2,8%, дефицит бюджета – 0,5%, 0,9%, 1,1% соответственно. При этом ожидается постоянный рост, как доходов, так и расходов бюджета.

Авторы поста отметили, что приведенные оценки кажутся реалистичными, так как события двух лет показали, что с ними не хитрят и даже международные институты, вначале предрекавшие России крах (МВФ, ВБ), в итоге приходят к похожим цифрам. Что касается роста, то на фоне относительно высоких 3,9% ВВП, ожидаемых в этом году, рост в 2025-27 годах может показаться скромным. Но это если только забыть, что страна обложена санкциями и ведет войну с коллективным Западом. И не сравнивать с прогнозами того же Всемирного банка, который пророчит рост мировой экономики в этом году на 2,6%, а в 2025-2026 годах – на уровне 2,7%.