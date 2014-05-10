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Эксперты прокомментировали проект бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
Сегодня, 12:07
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Эксперты прокомментировали проект бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

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Ожидается постоянный рост, как доходов, так и расходов бюджета.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер", при желании из него можно почерпнуть много интересного о приоритетах развития страны, однако нужно обратить внимание на макроэкономические показатели: рост ВВП в 2025-27 годах – от 2,5% до 2,8%, дефицит бюджета – 0,5%, 0,9%, 1,1% соответственно. При этом ожидается постоянный рост, как доходов, так и расходов бюджета.

Авторы поста отметили, что приведенные оценки кажутся реалистичными, так как события двух лет показали, что с ними не хитрят и даже международные институты, вначале предрекавшие России крах (МВФ, ВБ), в итоге приходят к похожим цифрам.  Что касается роста, то на фоне относительно высоких 3,9% ВВП, ожидаемых в этом году, рост в 2025-27 годах может показаться скромным. Но это если только забыть, что страна обложена санкциями и ведет войну с коллективным Западом. И не сравнивать с прогнозами того же Всемирного банка, который пророчит рост мировой экономики в этом году на 2,6%, а в 2025-2026 годах – на уровне 2,7%.

С дефицитом все примерно также – он немного растет в размере, но остается очень низким на фоне наших конкурентов. В ФРГ дефицит бюджета по итогам первого полугодия – уже 1,8% ВВП, в 2025 году ждут 1.7%. В США – за первое полугодие – 5,5%, в следующем году – 7,1% (по оценке МВФ). Все это, в целом, говорит о хорошем векторе развития нашей экономики, которая не только стабильна в экстремальных условиях, но и демонстрирует завидный рост.

Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: duma.gov.ru

Теги: бюджет рф, мейстер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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