Эксперты прокомментировали проект бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер", при желании из него можно почерпнуть много интересного о приоритетах развития страны, однако нужно обратить внимание на макроэкономические показатели: рост ВВП в 2025-27 годах – от 2,5% до 2,8%, дефицит бюджета – 0,5%, 0,9%, 1,1% соответственно. При этом ожидается постоянный рост, как доходов, так и расходов бюджета.
Авторы поста отметили, что приведенные оценки кажутся реалистичными, так как события двух лет показали, что с ними не хитрят и даже международные институты, вначале предрекавшие России крах (МВФ, ВБ), в итоге приходят к похожим цифрам. Что касается роста, то на фоне относительно высоких 3,9% ВВП, ожидаемых в этом году, рост в 2025-27 годах может показаться скромным. Но это если только забыть, что страна обложена санкциями и ведет войну с коллективным Западом. И не сравнивать с прогнозами того же Всемирного банка, который пророчит рост мировой экономики в этом году на 2,6%, а в 2025-2026 годах – на уровне 2,7%.
С дефицитом все примерно также – он немного растет в размере, но остается очень низким на фоне наших конкурентов. В ФРГ дефицит бюджета по итогам первого полугодия – уже 1,8% ВВП, в 2025 году ждут 1.7%. В США – за первое полугодие – 5,5%, в следующем году – 7,1% (по оценке МВФ). Все это, в целом, говорит о хорошем векторе развития нашей экономики, которая не только стабильна в экстремальных условиях, но и демонстрирует завидный рост.
Telegram-канал "Мейстер"
Ранее эксперты прокомментировали ситуацию на рынке майнинга.
Фото: duma.gov.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все