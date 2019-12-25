Эксперты прокомментировали ситуацию на рынке майнинга

В сфере майнинга происходят глобальные сдвиги. Как уточили авторы Telegram-канала "Мейстер", цена биткоина уже полгода сильно колеблется, а себестоимость его добычи растет.

Согласно финансовому и операционному отчету за второй квартал 2024 года мирового майнинг-гиганта BitFuFu, средняя стоимость майнинга выросла до $51 887. Это на 168% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года, когда затраты составляли $19 344 за BTC. Компания объясняет это тем, что из-за роста сложности добычи им пришлось кратно увеличить мощности - более чем на 60%. При этом очередная корректировка сложности майнинга ожидается 25 сентября. Прогнозы – снова повышение. Крупные компании с этим смогут справиться.