Владимир Путин назвал главную задачу экономики России

План требует развития производства продукции высоких переделов с приоритетами в виде транспорта, включая авиацию, энергетического оборудования, судостроения, современного сельского хозяйства и других отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Президент РФ Владимир Путин назвал главную задачу экономики страны на встрече с избранными главами субъектов федерации. Как уточнили авторы Telegram-канала "Мейстер", она заключается в том, чтобы стать экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат, что исключает прежний вариант развития по сырьевой модели, который означает зависимость от зарубежной технологии, становящуюся из хронической – вечной. Это исключает и развитие через конкуренцию на рынке дешевой продукции и рабочей силы, для этого у нас просто не хватит людей, да и географические условия не самые подходящие для размещения копеечных производств.

Телеграмеры полагают, что такой план требует развития производства продукции высоких переделов с приоритетами в виде транспорта, включая авиацию, энергетического оборудования, судостроения, современного сельского хозяйства и других отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Создание новых и модернизация действующих производств, указанные президентом в качестве задачи для глав регионов, становятся ключевым моментом этой стратегии, а государственная поддержка, от прямых заказов до налоговых льгот и инфраструктурных проектов – средством реализации соответствующих планов. Путь этот не будет ни легким ни быстрым, но это единственная дорога, по которой в принципе можно попытаться пройти, если наша цель – сохраниться в качестве развитого государства и усилить собственную субъектность и в мировой экономике, и в мировой политике. И не на пяти- или даже десятилетнюю перспективу, а на поколения вперед. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: Kremlin.ru