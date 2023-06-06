Экспорт рыбы к 2030 году должен достичь $7-8 млрд: мнение экспертов

Экспорт российской рыбной продукции к 2030 году должен достичь $7-8 млрд: об этом сообщает Росрыболовство, ссылаясь на слова заместителя руководителя ведомства Александра Яковлева. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" уверены, что показатель будет как минимум сравнимо с продажами оружия, а с учетом перспектив этого рынка на фоне санкций и необходимости после войны восполнить собственные арсеналы, может оказаться и несколько больше оружейного экспорта.

Эксперты также отметили, что экспорт рыбы обеспечивается не сам по себе, а развитым рыбопромысловым флотом, который сейчас восстанавливается. А в перспективе рост стоимости экспорта должен обеспечиваться ростом экспорта готовой продукции – от консервов до полуфабрикатов, а не сырой рыбы, тем самым увеличивая долю добавленной стоимости, оставшуюся в стране.

И если свести воедино происходящее сейчас в производстве и торговле продовольствием и смежными товарами в целом, от поставок зерна до сладостей и алкоголя, то мы увидим, что развитие этой отрасли с одной стороны способно предъявить спрос и на квалифицированную рабочую силу, и на современное оборудование российского производства, а с другой – обеспечить доход. В сумме сопоставимый с доходом от экспорта углеводородов. К слову, нетто-экспортером мяса в стоимостном выражении наша страна впервые стала в прошлом году, так что есть еще, куда расти. Telegram-канал "Мейстер"

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