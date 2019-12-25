Эксперты прокомментировали визит Шольца в республики Центральной Азии

Берлин интересуется энергоносителями и сырьем, но любые вменяемые торговые проекты, особенно в части поставок углеводородов и прочего сырья, требуют участия России в силу географии.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетил республики Центральной Азии с официальным визитом. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", визит вышел скомканным – по итогам переговоров в Астане не стали даже собирать пресс-конференцию.

Также эксперты уточнили, что Берлин интересуется энергоносителями и сырьем, но любые вменяемые торговые проекты, особенно в части поставок углеводородов и прочего сырья, требуют участия России в силу географии. Политическое взаимодействие против России на сегодня в регионе не продать, уверены телеграмеры.

А слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о непобедимости России на войне просто стали жирной чертой под всей немецкой политикой последних лет, когда Берлин сделал больше всех в Европе, чтобы обеспечить Украине ту самую "победу на поле боя". Telegram-канал "Мейстер"