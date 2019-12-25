В Госдуму внесли проект для защиты граждан от подделки их голоса

Не менее важной темой остается уязвимость телефонного номера, на который у гражданина нередко завязано все, при этом чтобы оформить вторую сим-карту к имеющемуся номеру и получить доступ к деньгам и конфиденциальной информации гражданина

В Госдуму РФ внесли проект для защиты граждан от подделки их голоса. Как полагают эксперты Telegram-канала "Мейстер", не менее важной темой остается уязвимость телефонного номера, на который у гражданина нередко завязано все, при этом чтобы оформить вторую сим-карту к имеющемуся номеру и получить доступ к деньгам и конфиденциальной информации гражданина зачастую достаточно недобросовестности оператора салона сотовой связи.

Также авторы поста считают, что необходимо продумать определенные гарантии – включая ответственность за несанкционированное собственником оформление дублирующих сим-карт, которое заставит сотовых операторов внимательнее относиться к случаям "внезапного" оформления дублирующей сим-карты номера на другом конце страны, еще и не лично собственником номера, а по его доверенности.

Не исключено что стоит подумать о введении категории "защищенных" номеров, где любые операции с симкой должны обязательно требовать личного присутствия, так же, как выдача или замена паспорта гражданина, или заключение брака. Telegram-канал "Мейстер"