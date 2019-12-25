В Мексике мужчину и женщину обвинили в колдовстве и сожгли

Преступление местное население снимали на мобильные устройства.

На территории Мексики коренные жители обвинили соседей в колдовстве и сожгли. Соответствующее заявление сделали латиноамериканские журналисты из местной газеты Need To Know. Авторы статьи уточнили, что жестокое преступление произошло 22 сентября в общине Лас-Таситас штата Чьяпас. На указанной территории живет народ цельтали, входящий в группу народов майя. Население поселка напали на 50-летнего Николаса и его подругу Норму. Мужчина занимался народным целительством. По одной из версий корреспондентов, с ним решили расправиться недовольные клиенты, которые почувствовали себя хуже после проведенного лечения. В статье пишут о том, что жители поселения приволокли мужчину и женщину на центральную площадь, где несколько часов избивали. Далее потерпевших облили бензином и подожгли. Очевидцы снимали происходящее преступление на камеры мобильных телефонов.

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