Во время стрельбы у пирамид в Мексике был ранен россиянин

Сейчас пострадавший находится в больнице.

Россиянин получил ранение в результате стрельбы, произошедшего на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан. Соответствующее заявление сделал журналистам секретарь безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда. Иностранный чиновник пояснил, что пострадавшими считаются двое колумбийцев, россиянин и канадка. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают мотивы преступления.

Пока это предварительные данные, но похоже на целенаправленное нападение, мы не хотим строить догадки... Кристобаль Кастаньеда, секретарь безопасности штата Мехико

Также устанавливается личность стрелявшего устанавливается. Археологическая зона взята в плотное кольцо оцепления. К работе привлечены силы 350 сотрудников, включая представителей полиции штата, а также Национальной гвардии. Действия координируются с федеральными органами власти. Ранее кабинет безопасности латиноамериканской страны проинформировал общественность о том, что неизвестный мужчина открыл огонь на территории археологического комплекса Теотиуакан. Затем стрелок скончался. Жертвой нападения стала гражданка Канады. Также еще несколько человек получили ранения. Согласно сведениям от местной государственной системы здравоохранения, госпитализированы с места событий семеро пациентов, включая четырех человек с огнестрельными ранениями. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила коллегам провести тщательное расследование трагедии и оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям. Также уточняется, что наш соотечественник, получивший ранения при стрельбе, сейчас находится под наблюдением врачей. В консульском отделе российского посольства в Мексике отмечают, что угрозы для его жизни нет.

Фото и видео: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Capital EdoMex