Организатором атаки БПЛА на Белый дом был мигрант из Мексики

Определены соучастники готовящегося в США преступления.

Нелегальный мигрант из Мексики был главным организатором сорванного нападения на Белый дом в день рождения американского президента Дональда Трампа. Соответствующие сведения распространены пресс-службой Министерства внутренней безопасности США. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) задержали подозреваемого Авраама Эрмосильо Альвареса в городе Омаха штата Небраска 14 июня. Среди своих подельников он был известен под псевдонимом Shepherd, что в переводе с английского языка означает "пастух"). По версии местных надзорных структур, мужчина отвечал за планирование, организацию и управление предполагаемым нападением в Вашингтоне. В переписке с другими соучастниками он изложил им подробный план действий и указывал, что атака должна быть "настолько смертоносной, насколько это возможно".

Уточняется, что Альварес въехал в страну 2001 году по визе B-2. Такие документы выдаются туристам и тем, кто посещает страну в целях отдыха, лечения и посещения родственников. Мужчина не стал покидать территорию США. В 2014 году администрация президента Барака Обамы предоставила ему защищенный миграционный статус в рамках программы DACA для тех, кто прибыл в страну в несовершеннолетнем возрасте.

Ранее власти Белого дома сообщили, что они раскрыли и предотвратили предполагаемое нападение. Злоумышленники планировали атаковать резиденцию американского президента-республиканца Дональда Трампа в его день рождения 14 июня. В этот день в администрации проходил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который смотрели несколько тысяч зрителей, включая самого лидера США.

Напомним, что в американских штатах Огайо, Миссури, Небраска и Калифорния правоохранительными органами задержаны пять подозреваемых. В качестве соучастников преступления идентифицированы в общей сложности 23 человека. План нападения включал в себя атаку начиненными взрывчаткой БПЛА зданий, находящихся около резиденции главы США. Такие действия должны были спровоцировать массовую эвакуацию и подставить граждан под снайперский огонь. Затем злоумышленники собирались штурмовать одни из ворот комплекса вашингтонской администрации. В случае признания их виновными в сговоре с целью совершения убийства фигурантам расследования грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы и штрафа в размере 250 тысяч долларов.

Еще одним подозреваемым является 19-летний юноша по имени Тайсен Пропер из Огайо. В ведомстве по внутренней безопасности уточнили, что накануне атаки он приобрел несколько единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов. Власти штата узнали о предполагаемом сговоре и угрозе нападения на Белый дом после того, как родители молодого человека сообщили в полицию о подозрительных действиях своего сына. Известно, что после покупки винтовки он планировал выехать в Вашингтон.

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Фото: Министерства внутренней безопасности США, Telegram / РИА Новости США