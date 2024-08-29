Google ввел обязательную 24-часовую паузу для установки APK-файлов на Android

Новый регламент распространяется не только на первичную установку, но и на последующие обновления программ.

Иностранная технологическая компания Google ввела новые правила по установке приложений от непроверенных разработчиков на операционной системе Android. Теперь установка файлов потребует от пользователя изменения настроек, перезагрузки смартфона и обязательной 24-часовой паузы. Соответствующими данными поделились журналисты из издания Android Authority. В СМИ пояснили, что задействован "продвинутый сценарий", о котором впервые общественность узнала весной 2026 года. Внедрение такого нового механизма происходит поэтапно через системную службу Android Developer Verifier, доступную в цифровом магазине Google Play. Нововведение должно обезопасить владельцев гаджетов от мошенников, которые заставляют жертв устанавливать вредоносное программное обеспечение (ПО).

Эксперты уточнили, что в будущем для того, чтобы установить приложение от разработчика, не прошедшего регистрацию в системах Google, пользователю придется активировать соответствующую опцию в параметрах разработчика, затем пройти биометрическую аутентификацию или ввести пароль блокировки. Далее потребуется подтвердить добровольность действий, перезагрузить устройство и подождать одни сутки. Только спустя 24 часа система мобильного устройства разрешит выбрать период доступности установки — на 7 дней или в бессрочном режиме. В случае отключения режима обновления продукта от незарегистрированных создателей будут завершаться ошибкой.

Обязательная проверка разработчиков в Google начнется в конце сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. К 2027 году ограничения станут глобальными и затронут все регионы планеты.

В отношении Google открыто 63 производства и выписано штрафов на 56 млрд рублей.

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