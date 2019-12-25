В отношении Google открыто 63 производства и выписано штрафов на 56 млрд рублей

Компания задолжала стране крупную сумму в качестве штрафов и взысканий.

ОБщая сумма задолженности, принудительно взыскиваемой в России с компании Google LLC по штрафам и прочим взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, превысила 56 миллиардов рублей. Такими сведениями поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой а изученные судебные и иные материалы дела.

Напомним, что в конце апреля сумма принудительно взыскиваемой задолженности с иностранной компании достигла почти 42 миллиардов рублей. В отношении предприятия на территории нашей страны открыто 63 исполнительных производства. По ним с руководства принудительно взыскиваются свыше 56 миллиардов рублей. Речь идет о штрафах за нарушение федерального законодательства, а также исполнительные сборы, взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Известно, что первый крупный штраф в отношении Google в России был вынесен надзорной инстанцией 11 декабря 2018 года. Тогда Роскомнадзор оштрафовал западную компанию за отказ подключиться к государственной системе с перечнем сайтов, запрещенных в России. Компания получила минимальное наказание. Речь идет о штрафе в размере 500 тысяч рублей. Эту сумму она выплатила. Однако сейчас Google регулярно подвергается штрафам за различные нарушения российского законодательства.

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