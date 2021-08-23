В Мексиканском заливе обнаружен новый вид рыб

Hypoplectrus espinosai относится к группе малоротых и был обнаружен на рифе Алакранес, комплексе рифов на банке Кампече в южной части Мексиканского залива.

Ученые из Центра тропических морских исследований имени Лейбница (ZMT) в Бремене совместно с коллегами из Центральной Америки описали новый вид рыб в Мексиканском заливе. Исследователи из Германии, Мексики и Панамы смогли описать новый вид, используя генетические данные, географические записи и фотографии. Их исследование было опубликовано в журнале Zootaxa.

Хамелеоны (Hypoplectrus) обитают на коралловых рифах в Карибском море и в тропической северо-западной части Атлантического океана. Они являются хищными рыбами и питаются мелкой рыбой и беспозвоночными. В настоящее время известно 18 признанных видов, семь из которых были описаны за последние 14 лет. Хамелеоны отличаются окраской, которая варьируется от вида к виду и в значительной степени определяется генетически. Размер рыбы может достигать 10–15 сантиметров. Недавно открытый вид Hypoplectrus espinosai, известный как "Кампеческая банка", является одним из самых маленьких видов. Его хвостовой стебель, соединяющий хвостовой плавник с телом рыбы, полностью покрыт чёрным пятном в форме седла. Это пятно простирается на заднюю часть тела, а иногда и на заднюю часть спинного плавника.

Как был открыт новый вид?

Мексиканский биолог Альфонсо Агилар-Перера из Автономного университета Юкатана во время погружения на рифе Алакранес на банке Кампече заметил необычную рыбу. По словам первого автора научного исследования Оскара Пуэбла, морского биолога из ZMT и профессора экологии и эволюции рыб в Институте химии и биологии морской среды (ICBM) Ольденбургского университета, окраска этой "своеобразной" рыбы напоминала два хорошо известных вида гамлетов: масляного гамлета (Hypoplectrus unicolor), широко распространенного в Карибском бассейне, и гамлета Веракруса (Hypoplectrus castroaguirrei), обитающего в западной части Мексиканского залива. Несмотря на сходство, недавно обнаруженная рыба демонстрировала явные различия в окраске по сравнению с этими двумя видами.

Это вызвало у нас любопытство. Мы оба подумали, что это очень интересная находка, но мы также знали, что нам нужны генетические данные и более широкий географический обзор, чтобы точно идентифицировать эту рыбу. Оскар Пуэбла, морской биолог из ZMT

Чтобы собрать данные для идентификации вида, учёные пригласили на борт своих коллег: ихтиологов Омара Домингеса-Домингеса (Университет Мичоакана в Сан-Николасе-де-Идальго в Мексике) и Росса Робертсона из Смитсоновского института тропических исследований (STRI) в Панаме, а также Мартина Хельмкампфа, эксперта по биоинформатике из ZMT. Профессиональные подводные фотографы Эллисон и Карлос Эстапе присоединились к команде и сделали множество снимков поселений на отмели Кампече. Благодаря совместным усилиям исследователи смогли собрать обширный набор данных, включающий генетические сведения, географические записи и фотографии.

В рамках текущего проекта мы секвенировали геномы нескольких видов, в том числе масляной гамбузии (Hypoplectrus unicolor) и гамбузии Веракрус (Hypoplectrus castroaguirrei). Генетические данные показали, что рыба, которую наблюдал наш коллега Альфонсо Агилар-Перера, действительно является новым видом. Мартин Хельмкампф, который анализировал геномные данные

Генетические данные показали, что рыба, которую наблюдал наш коллега Альфонсо Агилар-Перера, действительно является новым видом". Затем ученые описали рыбу на основе дополнительных образцов, собранных коллегами Омаром Домингесом Домингесом и Россом Роберстоном. Чёрное седлообразное пятно на хвостовом стебле нового вида отличает его от маслянистого хамелеона, у которого пятно менее обширное и покрывает только часть хвостового стебля. У нового вида также нет чёрной маски на глазах, которая характерна для хамелеона Веракруса.

Раньше считалось, что разные виды — это просто цветовые вариации одного вида, но сегодня мы знаем, что это отдельные виды. Процесс видообразования ещё не завершён, поэтому этот вид даёт прекрасную возможность изучить генетические факторы, способствующие быстрой диверсификации. Оскар Пуэбла, морской биолог из ZMT

Новый вид назван в честь мексиканского ихтиолога

Исследователи назвали новый вид Hypoplectrus espinosai в честь Гектора Сальвадора Эспиносы Переса (1954–2022), преданного своему делу мексиканского ихтиолога. Он основал Мексиканское ихтиологическое общество и был куратором Мексиканской национальной коллекции рыб. Общее название "Кампече-Бэнк-Хэмлет" относится к географическому ареалу вида — Кампече-Бэнк у северного побережья полуострова Юкатан на юго-западе Мексиканского залива. В этом описании вида Кампече-Бэнк в частности и юго-западная часть Мексиканского залива в целом упоминаются как представляющие интерес районы, где обитают эндемичные рифовые рыбы и которые поэтому требуют особой защиты.

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Фото: Isaí Domínguez Guerrero, from Zootaxa (2025)