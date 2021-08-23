В Мексиканском заливе загорелась нефтедобывающая платформа

В результате ЧП пострадали пять человек.

В Мексиканском заливе побережья штата Кампече загорелась нефтедобывающая платформа. Об этом сообщила пресс-служба компании Pemex, которой принадлежит объект.

Отмечается, что пожар удалось локализовать. В результате ЧП пострадали пять человек, они были отправлены в медицинское учреждение с ожогами различной степени. Информации о погибших нет.

По факту пожара будет проведено расследование. На данный момент известно, что перед пожаром на платформе произошел взрыв.

Ранее мы сообщали, что специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в пробах морской воды в Новороссийске.

Видео: YouTube / Victor Fierro