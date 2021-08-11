Роспотребнадзор проверил качество воды после разлива нефти в Новороссийске

Специалисты Роспотребнадзора не выявили превышения предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в пробах морской воды в Новороссийске. Пробы были отобраны в рекреационных зонах после разлива нефти. Об этом сообщает ТАСС.

По факту разлива нефтепродуктов в Черном море завели уголовное дело о загрязнении среды.

Утечка нефти в Черном море рядом с Новороссийском произошла днем 7 августа при погрузке танкера Minerva Symphony. На официальном сайте Института космических исследований РАН сообщили, что, площадь пятна составила порядка 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как говорили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума.

Видео: Telegram / LIFE SHOT, ТАСС, РИА Новости