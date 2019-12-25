Площадь загрязнения составила 80 кв.км.

Разлив нефти у Новороссийска оказался в 400 тысяч раз масштабнее. Об этом сообщили на официальном сайте Института космических исследований РАН. По данным специалистов, площадь пятна составила порядка 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как говорили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума ранее.

Разлив значительно больше заявленного. На момент радиолокационной съемки - 80 кв. км. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров. пресс-служба Института космических исследований РАН

О площади разлива нефтепродуктов ученые узнали благодаря радиолокационному снимку, сделанного при помощи спутника Sentinel-1. Фотография сделана 8 августа 2021 года. Сам выброс зафиксирован в регионе вечером 7 августа, когда работники производили закачку нефти на греческий танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1.

Разлив нефти на площади 2 тыс. кв. м. обнаружили на Волге под Саратовом.

Фото: press.cosmos.ru