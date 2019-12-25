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Разлив нефти на площади 2 тыс. кв. м. обнаружили на Волге под Саратовом.
Сегодня, 14:56
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Разлив нефти на площади 2 тыс. кв. м. обнаружили на Волге под Саратовом.

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Установлена предварительная причина природной катастрофы.

Разлив нефти на площади 2 тысячи квадратных метров обнаружили на Волге под Саратовом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Балаковского района Саратовской области. В настоящее время специалисты установили заграждение для пятна, чтобы оно не распространилось дальше.

Дежурной сменой ООО "СредВолгаБункерСервис" при обходе было обнаружено нефтяное пятно возле причала <…>, общая площадь разлива составила 2 000 кв. м.

пресс-служба правительства

По предварительным сведениям, разлив нефтепродуктов может быть связан с тем, что около причала находился дизельный катер, который впоследствии затонул. НА месте происшествия находятся сотрудники ГИМС МЧС РФ, представители транспортной прокуратуры и регионального министерства природных ресурсов.

В районе поселка на реке Вилюй в Якутии произошел разлив нефтепродуктов.

Фото: Вконтакте/ЧП в Саратове

Теги: волга, разлив нефти, саратовская область
Категории: Новости России, Тема дня, Происшествия, Лента новостей,

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