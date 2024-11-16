Виртуальная реконструкция "Титаника" проливает свет на роковую ночь, когда корабль развалился на части

В новом документальном фильме рассказывается о трагической последней ночи "Титаника" с помощью самой подробной из когда-либо созданных цифровых реконструкций корабля.

Исследователи реконструировали последние часы "Титаника", используя самую подробную на сегодняшний день цифровую модель затонувшего корабля. Модель, представленная в новом документальном фильме, показывает, как корабль длиной 883 фута (270 метров), который когда-то называли "непотопляемым", развалился на части после столкновения с айсбергом 113 лет назад. В этом специальном выпуске также рассказывается о действиях некоторых отважных членов экипажа "Титаника".

Используя эксклюзивный доступ к передовым технологиям подводного сканирования, в том числе 715 000 цифровых изображений, в этом специальном выпуске представлена самая точная из когда-либо созданных моделей "Титаника": полномасштабный цифровой двойник в масштабе 1:1, точный до последней заклёпки. заявление National Geographic о документальном фильме "Титаник: цифровое воскрешение"

Напомним, что корабль "Титаник" отправился в свой первый рейс из Саутгемптона в Великобритании 10 апреля 1912 года, перевозя 2240 пассажиров и членов экипажа. Корабль направлялся в Нью-Йорк, но через четыре дня после отплытия столкнулся с айсбергом. Экипаж попытался свернуть влево, но не смог избежать столкновения с айсбергом, который задел правый борт "Титаника", оставив на корабле пробоины. В результате трагедии погибло более 1500 человек. "Титаник" затонул на дне Атлантического океана, где его обломки находятся на глубине около 12 467 футов (3800 метров) под поверхностью, согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). В 2022 году компания Magellan, занимающаяся глубоководным картографированием, создала 3D-цифровую модель, показанную в документальном фильме, на основе гидролокационных снимков обломков.

Согласно заявлению, съёмочная группа Atlantic Productions следовала за командой "Магеллана" в течение трёх недель, сканируя корабль в рамках крупнейшего в своём роде проекта по подводному сканированию. "Магеллан" и Atlantic Productions впервые представили цифровую реконструкцию в 2023 году. В документальном фильме специалисты используют цифровую реконструкцию, чтобы узнать больше о катастрофе "Титаника". Например, команда собрала воедино фрагменты корпуса, чтобы выяснить, что корабль разорвало на части, а не просто разделило на две части. Они также обнаружили паровой клапан в открытом положении, что подтверждает свидетельства очевидцев о том, что корабельные инженеры продолжали работать, пока "Титаник" тонул. Эти инженеры пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти других, поддерживая электричество, чтобы можно было передавать сигналы бедствия.

Согласно официальному заявлению, съемочная команда также изучает сотни личных артефактов, сохранившихся в обломках, в том числе карманные часы, кошельки и амулет из акульего зуба, которые, по их мнению, принадлежали первоначальным владельцам этих предметов. В фильме Джеймса Кэмерона "Титаник" (1997) было показано ожерелье с голубыми бриллиантами под названием "Сердце океана", но это было вымышленное украшение для фильма, поэтому его нет среди реальных обломков.

В четверг,10 апреля 2025 года, исполняется 113 лет со дня, когда "Титаник" отправился в своё первое плавание через Атлантический океан, а в понедельник и вторник (14 и 15 апреля) отмечается годовщина его гибели. Фильм "Титаник: цифровое воскрешение" выйдет в пятницу, 11 апреля, на канале National Geographic.

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Фото и видео: YouTube / National Geographic UK