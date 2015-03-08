Вышел трейлер документалки о первом визите The Beatles в Нью-Йорк

Премьера картины запланирована на 29 ноября.

В социальных сетях опубликован трейлер документального фильма о первом визите британской музыкальной группы The Beatles в американский город Нью-Йорк. Премьера картины состоится на стриминговом сервисе Disney+ 29 ноября. Авторы проекта расскажут зрителям о том, как творческий коллектив впервые посетил новый для себя континент и выступил на телевизионном шоу Эда Салливана. В тот вечер программу посмотрело более 73 миллионов зрителей. Событие стало одним из самых популярных телевизионных премьер для своего времени. В документальный фильм вошла восстановленная кинохроника в размере 4К, а также создатели добавили эпизоды с комментариями участников музыкальной группы.

Режиссером картины стал Дэвид Тедески. Продюсер картины – Мартин Скорсезе.

Вышел трейлер анимационной антологии "Секретный уровень".

Фото и видео: YouTube / The Beatles