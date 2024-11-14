Вышел трейлер анимационной антологии "Секретный уровень"

Мировая премьера состоится 10 декабря.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер анимационной антологии "Секретный уровень". Над проектом в течение трех лет работала студия Blur.

Сериал расскажет истории героев известных игровых франшиз. В нем покажут персонажей из Warhammer 40,000, God of War, Sifu, Cyberpunk 2077, Concord, Unreal Tournament, The Outer Worlds и многих других. Роли озвучили Киану Ривз, Арнольд Шварценеггер, Кевин Харт и другие. Мировая премьера состоится 10 декабря.

Ранее A24 представила новый трейлер черной комедии "Миллениум".

Видео: YouTube / Prime Video