Студия A24 представила новый трейлер черной комедии "Миллениум". Режиссером картины выступил Кайл Муни.
Сюжет расскажет историю двух старшеклассников, которые попадают на вечеринку в канун Нового года. Когда все конспирологические теории о новом тысячелетии оказываются правдой, героям приходится бороться за свою жизнь.
В главных ролях сыграли Джейден Мартелл, Рейчел Зеглер, Джулиан Добавить Деннисон, Кид Ларой, Лаклан Уотсон и другие. Мировая премьера состоится 6 декабря.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Щелкунчики" с Беном Стиллером.
Видео: YouTube / A24
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