  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:26
64
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

A24 представила новый трейлер черной комедии "Миллениум"

0 0

Мировая премьера состоится 6 декабря.

Студия A24 представила новый трейлер черной комедии "Миллениум". Режиссером картины выступил Кайл Муни.

Сюжет расскажет историю двух старшеклассников, которые попадают на вечеринку в канун Нового года. Когда все конспирологические теории о новом тысячелетии оказываются правдой, героям приходится бороться за свою жизнь.

В главных ролях сыграли Джейден Мартелл, Рейчел Зеглер, Джулиан Добавить Деннисон, Кид Ларой, Лаклан Уотсон и другие. Мировая премьера состоится 6 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Щелкунчики" с Беном Стиллером.

Видео: YouTube / A24

Теги: a24, комедия, миллениум, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии