Вышел трейлер комедии "Щелкунчики" с Беном Стиллером

Мировая премьера состоится 29 ноября.

Стриминговый сервис Hulu представил трейлер комедии "Щелкунчики". Режиссером каартины выступил Дэвид Гордон Грин.

В центре сюжет окажется мужчина, которому во время рождественских каникул приходится присматривать за племянниками-сиротами. Ему предстоит подыскать для детей приемную семью, но это окажется непростой задачей.

В главных ролях сыграли Бен Стиллер, Линда Карделлини, Тим Хайдекер, Тоби Хасс и другие. Мировая премьера состоится 29 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер шпионского боевика "Любитель".

Видео: YouTube / Hulu