Вышел трейлер шпионского боевика "Любитель"

Мировая премьера состоится 11 апреля 2025 года.

Кинокомпания 20th Century Studios представила трейлер шпионского боевика "Любитель". Режиссером картины выступил Джеймс Хоуз.

Сюжет расскажет историю сотрудника ЦРУ Чарли Хеллера, чья жена погибает во время атаки преступников в Лондоне. Герой пытается вести собственное расследование убийства, разочаровавшись в некомпетентности руководства. В результате он выясняет, что в преступлении замешаны влиятельные лица.

В главных ролях сыграли Рами Малек, Рэйчел Броснахэн, Лоуренс Фишберн, Джо Бернтал и другие. Мировая премьера состоится 11 апреля 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Бриджит Джонс: Без ума от парня".

Видео: YouTube / 20th Century Studios