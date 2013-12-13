Вышел трейлер фильма "Бриджит Джонс: Без ума от парня"

Мировая премьера состоится 13 февраля 2025 года.

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер фильма "Бриджит Джонс: Без ума от парня". Режиссером картины выступил Майкл Моррис.

Фильм является продолжением истории журналистки Бриджит Джонс спустя несколько лет. Героиня живет с двумя детьми и пробует себя в приложениях для знакомств, где ее вскоре начинает преследовать мечтательный и восторженный молодой человек.

В главных ролях сыграли Рене Зеллвегер, Хью Грант, Эмма Томпсон, Чиветел Эджиофор, Лео Вудалл и другие. Мировая премьера состоится 13 февраля 2025 года.

Ранее Netflix представил трейлер фильма "Ручная кладь".

Видео: YouTube / Universal Pictures