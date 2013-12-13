Вышел трейлер фильма "Бриджит Джонс: Без ума от парня"

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер фильма "Бриджит Джонс: Без ума от парня". Режиссером картины выступил Майкл Моррис.
Фильм является продолжением истории журналистки Бриджит Джонс спустя несколько лет. Героиня живет с двумя детьми и пробует себя в приложениях для знакомств, где ее вскоре начинает преследовать мечтательный и восторженный молодой человек.
В главных ролях сыграли Рене Зеллвегер, Хью Грант, Эмма Томпсон, Чиветел Эджиофор, Лео Вудалл и другие. Мировая премьера состоится 13 февраля 2025 года.
Ранее Netflix представил трейлер фильма "Ручная кладь".
Видео: YouTube / Universal Pictures
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