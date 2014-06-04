Мировая премьера состоится 13 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма "Ручная кладь". Режиссером картины выступил Жауме Кольет-Серра.

Сюжет расскажет историю сотрудника службы транспортной безопасности аэропорта Лос-Анджелеса по имени Итан. Его шантажирует таинственный путешественник, заставляя пронести опасный багаж на рейс в канун Рождества.

В главных ролях сыграли Тэрон Эджертон, Джейсон Бейтман, Дин Норрис, София Карсон и другие. Мировая премьера состоится 13 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драмы "Возвращение Одиссея"

Видео: YouTube / Netflix