Вышел трейлер драмы "Возвращение Одиссея"

Мировая премьера состоится 6 декабря.

Кинокомпания Bleecker Street представила трейлер драмы "Возвращение Одиссея". Режиссером картины выступил Уберто Пазолини.

Сюжет представит вольную адаптацию "Одиссеи" Гомера. После 20 лет странствий и битв Одиссей возвращается к берегам Итаки и обнаруживает, что его жену Пенелопу преследуют множественные женихи. Героию предстоит собрать волю в кулак и вернуть утраченный авторитет.

В главных ролях сыграли Рэйф Файнс и Жюльет Бинош. Мировая премьера состоится 6 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата".

Видео: YouTube / Bleecker Street