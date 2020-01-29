"Русский Паганини" ушёл навсегда: Петербург прощается со скрипачом Сергеем Стадлером

Отпевание прошло в Исаакиевском соборе, гражданская панихида началась в Петропавловской крепости.

В это воскресенье, 26 апреля, в Петербурге прощаются с народным артистом России, скрипачом и дирижёром Сергеем Стадлером. Он ушёл из жизни 20 апреля на 63-м году жизни во время перелёта в Стамбул, причиной стала острая сердечная недостаточность.

В 10:30 в Исаакиевском соборе началось отпевание. Богослужение совершили по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Ровно в полдень, одновременно с полуденным выстрелом, в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости стартовала гражданская панихида. Она продлится до 14:00. Похороны художественного руководителя Симфонического оркестра Санкт-Петербурга пройдут в 15:00 на Смоленском кладбище.

Сергей Стадлер — народный артист России, скрипач-виртуоз, которого называли "русским Паганини". Он основал Симфонический оркестр Санкт-Петербурга в 2013 году и руководил им до последних дней.

